Heute, Donnerstag, stellt sich ein Zwischenhoch ein. In Villach erreichen die Tageshöchstwerte oft mehr als 10 Grad.

(Archivfoto) © Weichselbraun

Nach Abzug einer schwachen nächtlichen Störung wird heute, Donnerstag, für kurze Zeit ein kleines Zwischenhoch wetterwirksam. Die Wolken lockern in und um Villach tagsüber häufiger auf. "Es handelt sich endlich auch um eine Zwischenbesserung, welche die Bezeichnung Wetterbesserung auch wirklich verdient", zeigt sich der Meteorologe Werner Troger glücklich nach den vielen Regenereignissen in den letzten Tagen. Ganz im Osten klingen letzte leichte Regenschauer in der Früh rasch ab. Die Tageshöchstwerte erreichen oft mehr als 10 Grad. Der Wind weht aus südlicher Richtung und damit wird es im Rosental leicht föhnig.