Zu einer Störung der Totenruhe kam es am Zentralfriedhof in Villach © mimadeo - stock.adobe.com/Sujet

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Mittwochmorgen in Villach. Ein offenbar alkoholisierter Mann hat am Zentralfriedhof ein Grab zerstört. Dabei wurde er von einer Friedhofsbesucherin beobachtet, diese meldete den Vorfall der Polizei. Der Mann wurde daraufhin von der Polizei wegen Störung der Totenruhe in Gewahrsam genommen.