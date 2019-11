Die Villacher FPÖ übt heftige Kritik an der von Bürgern mitfinanzierten "Wanderallee" in der Innenstadt. Baumpaten können sich mit 500 Euro einen Baum "erwerben".

Die Bäume begrünten bis vor kurzem die Villacher Innenstadt © (c) Hannes Pacheiner

Zehn Bäume bildeten seit heuer eine Wanderallee in der Villacher Innenstadt. Sie wurden als mobile Begrünung verwendet, über den Winter aus den Töpfen genommen und an einem fixen Ort eingepflanzt. Im nächsten Jahr wird die Wanderallee neu bestückt. Bürger können, wie berichtet, als Paten der Bäume auftreten und so Teil der Klimaoffensive in der Stadt sein. Die Kosten belaufen sich auf 500 Euro pro Patenschaft. Zehn fixierte Unterstützer gibt es bereits.