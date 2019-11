"denn´s"-Biomarkt eröffnet am 7. November im Neukauf in Villach. Über 6000 Artikel werden dort angeboten.

Die Filiale ist bereits großteils eingerichtet © Holzfeind

Die aus Wien stammende „dennree Naturkost GmbH“ mit deutschem Gesellschafter wächst österreichweit auf insgesamt 31 Märkte an. Am Donnerstag, 7. November, eröffnet das Unternehmen eine weitere Filiale im Neukauf in Villach. Das Geschäft mit einer Verkaufsfläche von 441 Quadratmetern ist bereits großteils eingerichtet. Es ist Kärntens zweiter „denn‘s“-Biomarkt – einen gibt es bereits in Klagenfurt.