Kleine Zeitung +

Ein Mann musste ins Spital Villacher gingen auf Sanitäter und Polizisten los

Polizeieinsatz in der Nacht auf Dienstag in der Villacher Innenstadt: Ein 41-Jähriger lag reglos am Boden, sein Bekannter war aggressiv. Als der andere wach wurde, ging auch dieser auf die Helfer los.