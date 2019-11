Wetterprognose Heute wird es in Villach trüb und nass

Trübes und nasses Wetter ist heute, Dienstag, in Villach zu erwarten. Die Temperaturen bewegen sich unter 10 Grad.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Ein Tiefdrucksystem bei den Britischen Inseln zieht nach Frankreich und beeinflusst auch das Wettergeschehen in Kärnten. Ein kleines Teiltief entwickelt sich zudem über Oberitalien. Die zugehörige Schlechtwetterfront erfasst das Kärntner Land und bringt zunehmend regnerisches beziehungsweise nasses Wetter. Zum Teil sind auch wieder recht kräftige Regenfälle zu erwarten. In den südlichen Regionen regnet es aller Voraussicht nach am meisten (Unteres Gailtal, Richtung Dreiländereck). Die Temperaturen liegen meist unter 10 Grad.