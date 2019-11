60 Adventhütten wird der Villacher Adventmarkt in der Innenstadt heuer umfassen. Eröffnung ist am 15. November.

Die ersten Adventhütten stehen bereits © Holzfeind

Der Villacher Advent nähert sich mit Riesenschritten. Am 15. November um 18.30 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung. Nicht nur der große Baldachin am Rathausplatz hängt, auch die ersten der insgesamt 60 Adventhütten stehen schon. „Um bis zur Eröffnung fertig zu sein, haben wir bereits am Samstag, mit dem Aufbau der Hütten begonnen. Die Installation der tausenden Lichtpunkte quer die ganze Innenstadt ist ja bekanntlich schon seit einiger Zeit im Gange“, sagt Stadtmarketing-Chef Gerhard Angerer. Der Aufbau der Hütten ist eine logistische Herausforderung. Die Hütten werden aus dem Stadtmarketing-Lager in Seebach mit entsprechenden Tiefladern in die Innenstadt transportiert und dort von Fachpersonal positioniert und zusammengeschraubt.