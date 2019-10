Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Rettung brachte den schwer verletzten Mann ins LKH Villach (Sujetbild) © KLZ/Fuchs Juergen

Ein 56-jähriger Villacher wurde am Donnerstag bei einer Tankstelle in Villach schwer verletzt. Der Mann war gerade dabei, Luft in die Reifen seines Pkw zu füllen. Er tat dies in gebückter Haltung. Zur gleichen Zeit fuhr ein 19-jähriger Villacher vor einer Zapfsäule rückwärts und übersah dabei den 56-Jährigen.