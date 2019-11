Facebook

Lehrer, Schüler, und ehemalige Absolventen ließen sich das Jubiläum des BG/BRG Villach St. Martin nicht entgehen © (c) Daniel Raunig

Es war ein Abend voller Erinnerungen: für Lehrer, Eltern und ehemalige Schüler. Unter dem Motto „remember“ feierte das BG/BRG St. Martin am Mittwoch gleich ein dreifaches Jubiläum: 80 Jahre Gymnasium für Mädchen in Perau, 40 Jahre Standort St. Martin und 40 Jahre Gymnasium für Berufstätige. Hunderte Besucher feierten mit und erinnerten sich zurück an ihre Schulzeit (im damaligen Mädchengymnasium) und die Entwicklung der Schule über die Jahrzehnte. „Es war ein Abend, der auf berührende Art und Weise aufzeigte, wie viel sich an unserer Schule getan hat und wie viele Menschen wir in die Berufswelt begleitet haben“, resümiert Direktorin Roswitha Errath den Abend. Visualisierungen, Videos und Reden fassten die Historie der Schule zusammen.