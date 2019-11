Geschäftsleben Villach"Haarmacherin" eröffnet in Landskron

Tanja Wulz wagte den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnet in Landskron den Friseursalon "Die Haarmacher".

Tanja Wulz (vorne) und Mitarbeiterin Julia Mayer © (c) Daniel Raunig

Kamm und Föhn sind im Leben von Tanja Wulz nicht mehr wegzudenken. Nach der Friseurlehre arbeitete die Villacherin elf Jahre in einem Studio in Villach, folgend drei in Landskron. Nun wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete ihren eigenen Friseursalon „Die Haarmacher“ in Landskron. Mit einer Angestellten werkt Wulz in der Emailwerkstraße 29.