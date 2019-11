Facebook

© KK/Privat

Anfang Mai präsentierten Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) sowie die Stadträte Erwin Baumann (FPÖ) und Christian Pober (ÖVP) erstmals öffentlich die Idee für ein neues Marktviertel beim Kaiser Josef Platz in der Villacher Innenstadt. Seitdem war es eher still um das Projekt, das der Kärntner Großinvestor Johann Grandits mit einer Summe im zweistelligen Millionenbereich umsetzen will. Ein Grundsatzbeschluss, den der Stadtsenat – wie jetzt erst bekannt wurde – Mitte Oktober gefasst hat, soll das Großbauvorhaben nun weiter vorantreiben. Neben einer 800 bis 1200 Quadratmeter großen Markthalle im Erdgeschoß des früheren Kasino-Hotels sind bis Ende 2020 in weiteren zehn angrenzenden Gebäuden auch Geschäfts- und Wohnflächen geplant.