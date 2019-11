Facebook

Firmenchef Michael Lamprecht (rechts) und seine Mitarbeiter sind bemüht, die Kunden, so schnell es geht, mit neuen Reifen zu versorgen © Jandl

Rund 1700 Garnituren Reifen und Felgen wurden beim Großbrand im Lager der Villacher Firma Reifen Lamprecht am 10. Oktober zerstört. Nach umfangreichen Ermittlungen wurde am Donnerstag der mutmaßliche Brandstifter festgenommen. Über den 18-Jährigen wurde die U-Haft verhängt. Auch der Brand in einem Villacher Möbelhaus soll vom Tatverdächtigen gelegt worden sein. „Ich bin froh, dass die Ermittlungen Erfolg hatten“, so Firmenchef Michael Lamprecht.