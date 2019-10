Am 10. Oktober brannte eine Lagerhalle in Villach. Tausende Reifen und Felgen wurden zerstört, der Schaden ist enorm. Die Staatsanwaltschaft bestätigt nun den dringenden Verdacht auf Brandstiftung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Brand bei Reifen Lamprecht in Villach soll gelegt worden sein © Jandl

Ein Großbrand im Lager der Firma Reifen Lamprecht in Villach hielt die Feuerwehren am 10. Oktober stundenlang in Atem. Die Rauchsäule war weit über die Stadtgrenzen zu sehen. Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude konnte in letzter Sekunde verhindert werden. Der entstandene Schaden beträgt mehrere Millionen Euro. Zuletzt waren die Brandermittler und Sachverständigen am Werk.