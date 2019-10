Mehr als fünf Jahrzehnte zählte die Urbani Weinstuben zu den kulinarischen Fixsternen in Villach. Nun ziehen dort Ärzte ein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Urbani Weinstuben in Villach hat ihre Pforten am Wochenende geschlossen © (c) Dieter Kulmer

Mehr als 50 Jahre lang stand die Urbani Weinstuben in Villach-Lind für saisonale, regionale und italienische Köstlichkeiten auf Haubenniveau. Am Wochenende schloss der Traditionsbetrieb seine Pforten. Michael Kaspar, der dort über viele Jahre seine gastronomische Heimat hatte, feierte am Montag noch einmal mit den Stammgästen Abschied.