"Wo sind wir hier eigentlich?“ 51 Persönlichkeiten aus Österreichs Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und Kultur versuchten der etwas provokanten Frage im frisch publizierten, gleichnamigen Buch des Monatsmagazins „Datum“ nachzugehen. Das Buch ist im Handel bereits erhältlich, der offene Diskurs über die Gesellschaft Österreichs, die Fehler der Vergangenheit und Eckpfeiler der Zukunft wird aktuell im Rahmen einer Bundsländertour in Form von Podiumsdiskussionen fortgesetzt. Am Montag diskutierte Datum-Chefredakteur Stefan Apfl in Villach mit Infineon-Vorständin Sabine Herlitscha, Kleine Zeitung-Chefredakteurin Antonia Gössinger und "Fridays for Future"-Aktivistin Julia Hueter.