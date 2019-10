Facebook

Adnan, Lamis und Mohammad Al Khalili (von links) präsentieren ihre auf Sand erhitzte arabische Kaffeespezialität © Jandl

Von Arabien bis nach Brasilien reicht das Angebot der "Rösterei Al Khalili", die am 11. November in der Villacher Postgasse 8 eröffnen wird. "Wir haben in den vergangenen Wochen die Räumlichkeiten umgebaut und bieten in Zukunft arabisches Lebensgefühl mitten in Villach", sagt Chef Adnan Al Khalili. Zu den verschiedensten Kaffeesorten, die in mehreren Packungsgrößen zu kaufen sein werden, kommen auch feine Süßigkeiten wie Kekse mit Marzipan und Kokos, Baklawa, mit Zucker und Schokolade überzogene Mandeln sowie Nüsse in köstlichen Variationen.