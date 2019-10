Am Nationalfeiertag ging es beim Veldener Casinolauf ziemlich sportlich zu.

Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk (Mitte) gratuliert seinem laufstarken Vize Helmut Steiner (rotes Trikot) © kk

Der Veldener Casinolauf ist untrennbar mit dem Nationalfeiertag verbunden. Auch heuer lud die Union LFL Köstenberg zum sportlichen Event. Beim Hauptbewerb starteten 161 Teilnehmer. Insgesamt wurden von den Erwachsenen 6,5 km absolviert, Kinder und Jugendliche liefen gestaffelt nach Altersgruppen. In der Schüler-Kategorie gewann die VS Velden. Madlen Bacher, Florian Mikula, Michael Jauk, Raphael Gatti, Sarah Skorupa, Luca Rella, Marco Wallner, Michael Wohlfahrt und Gerda Kapellari sorgten für Top-Leistungen. Veldens Vizebürgermeister Helmut Steiner lief in seiner Altersklasse als Fünfter über die Ziellinie.