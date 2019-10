Die Abschlussklassen der HAK Villach eröffneten am Nationalfeiertag die Ballsaison in Villach. Motto der Nacht: „Time Travel“.

HAK-Ball in Villach

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tanzend feierten die Maturanten der HAK in Villach © (c) Dieter Kulmer

Es war eine Ballnacht, die zurück in die Geburtsstunde der 130 Maturanten der HAK Villach führte. Unter dem Motto „Time Travel – zurück in die 2000er“ fand am Nationalfeiertag der alljährliche Ball der Wirtschaftsakademie Villach im Congress Center Villach statt.