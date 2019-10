Am Freitag lud Kiltschneider Thomas Rettl zum Fest. Zahlreiche Villacher folgten der Einladung.

© (c) Rene Krammer

Unter dem Motto „Anprobieren und Degustieren“ lud Thomas Rettl am Freitag zu einem „Rettl & Friends-Abend“ in sein Geschäft in Villach ein. Wie schon im Vorjahr wurden wieder Protagonisten des neuen Rettl & friends-Kundenmagazins sowie Freunde und Kunden des Hauses begrüßt.