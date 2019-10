Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hätte der Verdächtige nicht schon früher festgenommen werden können? © KLZ/Weichselbraun

Ein Villacher belästigte monatelang immer wieder Kinder und Jugendliche. Er sprach sie in der Öffentlichkeit an, ging ihnen hinterher, warf ihnen komische Blicke zu. Bis er heuer im August in einem Strandbad in Villach einen Übergriff auf eine Siebenjährige beging. Er zog dem Mädchen auf der WC-Anlage die Badehose herunter. Der Mann wurde verhaftet.