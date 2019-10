"9 Plätze - 9 Schätze"Ein Plädoyer für den Schilfgürtel am Faaker See

Kärnten geht mit dem Schilf-Mäander am Faaker See heute in das Rennen um den schönsten Platz in Österreich. Ein kleines Plädoyer.

Das Naturkleinod am Faaker See steht seit 1970 unter Landschaftsschutz © KK/ORF

Eigentlich möchte man nicht zu viel über den Schilf-Mäander am Faaker See verraten. Man möchte nicht, dass alle wissen, wie schön es dort ist. Wie unberührt und zugleich perfekt sich die Natur in einem der gefährdetsten Biotope Kärntens präsentiert. Aber weil heute Abend im ORF-Format „9 Plätze – 9 Schätze“ der schönste Ort Österreichs gesucht wird und auch der Schilfgürtel zur Wahl steht, sei etwas erzählt. Die Geschichte führt zurück an den See: