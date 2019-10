Facebook

Der Mittagskogel lockt mit wunderbarer Fernsicht © (c) Stefan Leitner/region Villach Tourismus/kk

Ein Hochdruckgebiet bestimmt am Nationalfeiertag das Wettergeschehen in unserem Land. Dabei gibt es in den Morgenstunden jedoch über den Niederungen ein paar dichtere und stellenweise auch etwas zähere Nebel- oder Hochnebelbänke. Diese lösen sich zumeist am Vormittag auf. Ansonsten hat der Samstag viel an Sonnenschein zu bieten und oft ist es sogar wolkenlos.