Die Polizei fahndet in Arnoldstein nach einem Fahrraddieb (Symbolfoto) © Weichselbraun

Besonders dreist ging ein Fahrraddieb am Freitag in Arnoldstein vor. Am hellichten Tag schlug der Unbekannte vor der Neuen Mittelschule (NMS) Arnoldstein zu, während im Gebäude der Unterricht lief. Der Unbekannte stahl ein Markenmountainbike, das dort unversperrt am Fahrradabstellplatz abgestellt war.