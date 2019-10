Aus einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Villach-Lind quoll am Freitag starker Rauch. Der Sohn der Wohnungsbesitzerin dürfte den Herd eingeschaltet haben.

Feuerwehreinsatz in Villach: Das Baby der Wohnungsbesitzerin dürfte vor dem Verlassen der Wohnung unbemerkt den Herd eingeschaltet haben (Symbolfoto) © olgasparrow - stock.adobe.com

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Freitagvormittag in der Meister-Erhard-Allee in Villach. In einer Wohnung war ein Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen. Nachdem es zuerst geheißen hat, dass Personen in der Wohnung Personen sein könnten, brach die Feuerwehr die Türe auf. "Glücklicherweise war niemand in der Wohnung und wir konnten den Schwelbrand rasch abschlöschen", sagt Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach. Die Rauchentwicklung wurde von einem auf der Herdplatte liegenden Holzbrett ausgelöst, das von der Feuerwehr umgehend aus der Wohnung entfernt wurde. Mittels Hochleistungslüfter wurde die Wohnung im Anschluss rauchfrei geblasen.