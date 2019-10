"9 Plätze - 9 Schätze"Schilfsgürtel im Faaker See stellt sich morgen dem Voting

Facebook

Der Schilfsgürtel am Faaker See ringt um den Sieg © ORF

Die Touristiker am Faaker See könnten die Werbetrommel nicht intensiver rühren. Am Samstag stellt sich einer "ihrer" schönsten Orte dem Voting: Der Schilfsgürtel im Faaker See ist im ORF-Sendeformat "9 Plätze - 9 Schätze" im Rennen um den schönsten Platz Österreichs. Die Show findet morgen um 20.15 Uhr in Orf 2 statt.