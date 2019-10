Facebook

Auch für die Hütten am Villacher Adventmarkt gilt ein Rauchverbot © (c) Adrian Hipp

Juristen und Gastronomen rauchen die Köpfe. Grund dafür ist das neue Nichtraucherschutzgesetz, das mit 1. November in Kraft tritt. Nach Protesten von Nachtlokal- und Shisha-Bar-Betreibern, üben jetzt auch Gastronomen am Villacher Adventmarkt Kritik. Auch in den Hütten soll künftig nicht mehr geraucht werden dürfen. Magistratsjurist Alfred Winkler verweist auf die Gesetzeslage: „In Räumen ist das Rauchen untersagt. Auch Adventhütten werden im Gesetz als gewerbebetriebliche Flächen angesehen“, sagt Winkler.