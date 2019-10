Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Verletzte wird im LKH Villach behandelt © Traussnig

Am Donnerstag um 7.55 Uhr bog ein Mann (21) aus dem Bezirk Villach mit seinem Pkw nach links in einen Kreuzungsbereich in Villach ein. Eine Mopedlenkerin (16), ebenfalls aus dem Bezirk Villach, übersah laut Polizei das vor ihr einbiegende Fahrzeug und fuhr diesem auf.