Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martin Mayerhofer zeigt wie’s geht. Per Handy lässt sich das Auto buchen und öffnen © (c) Weichselbraun Helmuth

Carsharing, also ein Auto zu teilen, ist ein Mobilitätsthema, dass in Zukunft immer größere Bedeutung haben dürfte. Nun will das Villacher Unternehmen Motor Mayerhofer ab Mitte Dezember drei Carsharing-Fahrzeuge (Hyundai i20) in der Villacher Innenstadt positionieren. Je eines am Hauptbahnhof, in der Ringmauergasse und der Italiener Straße. Zwei weitere Standorte in der Peripherie der Stadt könnten folgen.