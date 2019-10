Als der 40-Jährige einem Mädchen die Badehose heruntergezogen hat, wurde er verhaftet. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben und fordert eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

Einweisung in Anstalt gefordert

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Übergriff auf das Mädchen ereignete sich in der WC-Anlage des Strandbades. © vkara - Fotolia

In einem Strandbad in Villach wurde im August ein Badegast verhaftet. Laut Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat er einem siebenjährigen Mädchen die Badehose heruntergezogen. Nun wurde der Tatverdächtige – er ist 40 Jahre alt – angeklagt. „Wegen des Verbrechens des versuchten schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen gibt es eine Anklageschrift“, bestätigt Tina Frimmel-Hesse, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Anklagebehörde fordert, den Mann in eine Anstalt für geistig, abnorme Rechtsbrecher einzuweisen.