In Villacher Wohnung Geschwisterpaar beim Cannabisrauchen erwischt

In der Wohnung wurden circa 80 Gramm Cannabiskraut sichergestellt © APA/Fohringer

Eigentlich waren die Einsatzkräfte wegen eines Wasserrohrgebrechens am 13. Oktober zu einem Mehrparteienhaus in Villach gerufen worden. Beim Betreten der Wohnung nahmen Polizisten jedoch deutlichen Cannabisgeruch wahr, wie die Polizei am Dienstag mitteilt. Und so konnte ein Geschwisterpaar - eine 19-jährige Frau und ein 22-jähriger Mann - des Suchtmittelmissbrauchs überführt werden.