Villach bietet nun bessere Infrastruktur für innovative Gründer. In Klagenfurt gehen drei Neulinge an den Start.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Präsentation des Buils-Coworkings-Space in Villach mit Bgm. Albel, LH-Stv. Schaunig, FH-prof. hartlieb und Gfrerer (Build) © (c) KATRIN FEINIG

In Kärntens Gründerszene tut sich einiges: In Villach-St. Magdalen eröffnete in Kooperation mit der FH Kärnten am Dienstag im früheren CTR- und heutigen SAL-Gebäude ein Coworking-Space namens Digital Flex Desk. Die Nähe zum Silicon Alps-Cluster war für den Standort ausschlaggebend. 40.000 Euro wurden in die Adaption der 70 Quadratmeter großen Räumlichkeiten investiert.