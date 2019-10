Facebook

Nach Auflösung lokaler Frühnebelfelder ist es viele Stunden lang sonnig. Am ehesten im Rosental und Wörtherseeraum hält sich der Nebel zunächst örtlich etwa länger. Im Bergland herrscht ideales Wanderwetter: Bei einer Nullgradgrenze teilweise über 4000 Meter und Werten in 2000 Metern nahe 15 Grad sind die Bedingungen ganztags exzellent. "In den windgeschützten Lagen und an den Sonnenhängen ist einmal mehr ein Hauch von Altweibersommer zu spüren", verspricht der Wetterfachmann Werner Troger. Örtlich macht sich ein föhniger Südwind bemerkbar (Jauk).