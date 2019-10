Facebook

Am Dienstagvormittag um 09.45 Uhr lenkte ein 72-jähriger Mann aus Villach einen Pkw auf der Wilhelm Hohenheimstraße in Villach stadteinwärts. An der Kreuzung mit der Richard-Wagner-Straße überquerte eine 33-jährige Frau aus Villach mit ihrem Fahrrad den Schutzweg und kollidierte dabei mit dem Auto.