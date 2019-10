Kleine Zeitung +

9 Plätze - 9 Schätze Faaker See im Rennen um schönsten Platz

Der Schilf-Mäander im Faaker See ist für Kärnten bei der Fernsehshow "9 Plätze - 9 Schätze" am Start. Am Samstag um 201.15 Uhr zählt jede Stimme.