In der Tiroler Straße in Villach soll ein neues Wohn- und Geschäftsprojekt entstehen. Anrainer fürchten um ihre Lebensqualität.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein mehrgeschoßiger Bau für Geschäfte, Wohnungen und Büros soll parallel zur Tiroler Straße entstehen © kk

Noch ist es eine riesige Grünfläche, die gegenüber dem ehemaligen Oetker-Gebäude in der Villacher Tiroler Straße liegt. Doch bald könnte sich das ändern. Ein Großprojekt auf 17.500 Quadratmetern Fläche ist geplant. Mit einem länglichen Baukörper entlang der Straße samt Ladenzeile im Erdgeschoß, wo sich auch eine Lebensmittelkette ansiedeln soll. In den darüberliegenden vier Geschoßen sind 39 Wohnungen beziehungsweise Büros vorgesehen. Zudem sollen vier Stadtvillen mit rund 56 Eigentumswohnungen entstehen. In einem weiteren fast 20 Meter hohen Gebäude sollen etwa 70 sogenannte Mikrowohnungen (bis 30 Quadratmeter) gebaut werden. Auch Tiefgaragen sind geplant.