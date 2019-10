Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der mangelhafte bauliche Zustand der NMS Finkenstein ist symptomatisch für die Missstände an der Schule © Weichselbraun Helmuth

Beinahe sechs Stunden dauert die Verhandlung am Landesverwaltungsgericht Klagenfurt. Auf den Stühlen rechts und links neben Richterin Sandra Kramer-Morawetz finden sich zwei Bedienstete der Bildungsdirektion Kärnten, die gegeneinander prozessieren: Die ehemalige Direktorin der NMS Finkenstein und Patrick Miessenböck, Leiter der Abteilung 1 der Bildungsdirektion. Der Prozess hat Seltenheitswert: Die ehemalige Schulleiterin beruft gegen ihre Absetzung als Direktorin und will zurück in die führende Position.