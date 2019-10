Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Mühlbach führt direkt bei Tschudens Haus vorbei © Holzfeind

Seit einem Jahr wird in der Gemeinde Velden für einen neuen Hochwasserschutz am Rajacherbach gebaut. Vier Millionen Euro investieren Bund, Land und Gemeinde Velden in das Projekt, das eine Erhöhung der Dammbauwerke und Vergrößerung der Rückhaltebecken vorsieht. „Dadurch werden 47 Objekte und Infrastruktureinrichtungen vor einem 100-jährlichen Hochwasser geschützt“, sagt Projektleiter Günther Stichauner. Die Gemeinde profitiert zusätzlich davon, denn so wird das geplante Gewerbegebiet am Griesser-Areal, in das der neue Recyclinghof umsiedeln wird, nutzbar gemacht.