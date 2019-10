Nach Nebelauflösung wird es heute in Villach sonnig, am Nachmittag angenehme Temperaturen zwischen 14 und 19 Grad.

Bei schwachem Hochdruckeinfluss dominiert heute, Donnerstag, bei uns zumeist das freundliche Wetter. Zunächst muss man jedoch über den Niederungen in Villach und im Umland teilweise sogar dichtere Nebel- oder Hochnebelbänke erwarten. Diese lösen tagsüber dann langsam wieder auf. Außerhalb des Nebels sowie nach dessen Auflösung scheint aber zumeist länger die Sonne. Ein paar Wolkenfelder aus dem Südwesten könnten aber auch durchziehen. "Wir haben zwar bereits Mitte Oktober, die herrschenden Temperaturen sind jedoch weiterhin recht angenehm", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die höchsten Werte liegen am Nachmittag zum Beispiel in Wernberg nahe plus 18 Grad.