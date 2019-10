Die vom Brand am vergangenen Donnerstag verursachte Zwangspause für Villacher Crossfit-Box geht zu Ende. Am Donnerstag wird wieder aufgesperrt.

Niki Petrik, Lissy Stefaner und Manuel Petrik (von links) freuen sich, dass es wieder weiter geht © (c) Daniel Raunig

Seit dem Feuer, das am vorigen Donnerstag in einer Lagerhalle der Villacher Firma Reifen Lamprecht ausgebrochen ist, ist die unmittelbar an das ausgebrannte Reifendepot angrenzende Crossfit-Box "Kämpferherz" in der Marksgasse geschlossen.