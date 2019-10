Erste Beleuchtung hängt In Villach weihnachtet es bereits

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Leiningengasse hängt schon die Weihnachtsbeleuchtung © Holzfeind

Das Wetter schreit noch nicht danach. 20 Grad warme Tagestemperaturen rücken Weihnachten gefühlt in weite Ferne. Nicht aber in der Draustadt: In der Villacher Innenstadt will man rechtzeitig auf die Adventzeit vorbereitet sein. Langsam aber doch hält dort schon das X-Mas-Flair einzug. Nicht nur am Stadtpfarrturm, sondern auch in der Leiningengasse baumeln rund 60 Tage vor Heiligabend schon die ersten weihnachtlichen Lichterketten von der Decke.