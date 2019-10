Föhnig und mild wird es heute tagsüber in Villach, am Abend stellen sich in der Region Regenschauer ein.

© Weichselbraun

Der Hochdruckeinfluss schwächt sich heute, Dienstag, ab. Aus Westen rückt langsam eine Schlechtwetterfront näher. Vor ihrem Eintreffen kann sich die Sonne tagsüber in Villach zum Teil nochmals gut in Szene setzen. "Mit föhnigem Südwind und mit Unterstützung der Sonne wird es zudem recht mild (überdurchschnittlich mild)", sagt der Wetterfachmann Werner Troger. Die Tageshöchstwerte schaffen mehr als 20 Grad, wobei die wärmsten Temperaturen aller Voraussicht nach in Richtung Rosental gemessen werden. Vor allem entlang der südlichen Landesgrenze hat es die Sonne zunehmend schwerer. Am Abend tauchen hier auch erste Regenschauer auf.