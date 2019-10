Turbulenter Schulstart an NMS Finkenstein. Ehemalige Direktorin klagt gegen Absetzung. Ein Drittel der Lehrer verließ die Schule.

Im vergangenen Jahr gab es Missstände an der NMS Finkenstein © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Die Neue Mittelschule in Finkenstein kommt nicht zur Ruhe. Schon im vorigen Schuljahr gab es Vorwürfe zu Missständen an der Schule. Die Rede war von „frustrierten Lehrern, unkoordinierten Abläufen und einer Direktorin, die wegschauen würde“. Als Folge wurde die ehemalige Schulleiterin in den Sommerferien abberufen. Die Absetzung durch die Bildungsdirektion wurde damals mit einer „vorhandenen Führungsschwäche“ kommentiert.