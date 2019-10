In der Treffner Gemeinderatssitzung am Montagabend ist der geplante Umbau des Traditionshotels Aichelberghof und die Umgestaltung des Ortskerns in Annenheim großes Thema.

Das Aichelberg-Projekt ist großes Thema im Gemeinderat in Treffen © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Wenn am Montag (14. Oktober, 18 Uhr) der Gemeinderat in Treffen tagt, wird vor allem der fünfte Punkt der Tagesordnung für Aufsehen sorgen. Hier geht es um die Beschlussfassung über den integrierten Flächenwidmungs- und Bebauungsplan „Aichelberghof und die Ortskernentwicklung in Annenheim“. Auch Aichelberghof-Besitzer Christian Hofer soll vor Ort sein. Der Chef der Kaiserhof-Betriebe in Kitzbühel und Wien will, wie berichtet, dem Aichelberghof neues Leben einhauchen und mehrere Millionen investieren. In ein Wellness-Hotel der Vier-Sterne-Kategorie mit Ganzjahresbetrieb und 80 Zimmern.