„Loco-Club“-Manager Ali Rafati betreibt mit "The Daft Dog" ein neues Hot Dog-Lokal am Hans Gasser Platz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ali Rafati bietet eine große Palette an Hot-Dog-Varianten an © Oskar Höher

Im zuletzt leer stehenden Lokal der ehemaligen Pizzeria am Hans-Gasser-Platz ist „Loco-Club“-Manager Ali Rafati mit einem Hot-Dog-Restaurant eingezogen. Rafati selbst betrieb seinen „The Daft Dog“ schon länger als „Pop-up-Store“ in Villach, nun gibt es einen fixen Standort. „Im Kulturhofkeller haben wir den Daft-Dog schon angeboten, jetzt wurde es Zeit für einen fixen Standort, weil die Hot-Dogs immer gut angenommen wurden“, so Rafati, der das Lokal schon seit April gemietet hat. Mitte September gab es schon ein „Soft-Opening“, also quasi Probebetrieb mit drei Hot-Dog-Varianten zum Verkosten.