Am Freitag erfolgte in Arnoldstein der Spatenstich für das neue interkommunale Abfallwirtschaftszentrum. Mit dem 800.000 Euro-Projekt sollen Kosten eingespart werden.

Im Beisein von zahlreichen Gemeindevertretern wurde gestern der Spatenstich absolviert © Raunig

Ein Meilenstein in Sachen interkommunaler Zusammenarbeit wurde gestern in Arnoldstein gesetzt. In der Kärntner Straße wurde nämlich zum Spatenstich für das neue Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) geladen. Künftig werden dort die Gemeinden Arnoldstein, Feistritz/Gail und Hohenthurn gemeinsame Sache machen. Mit der 800.000 Euro-Investition sollen die Abfallentsorgung kundenfreundlicher gemacht, aber auch Kosten eingespart werden.