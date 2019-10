Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Seit Jahren sind die Kühe als "lebende Speisekarten" auf der Alm unterwegs © Almseehütte/KK

Nach dem aufsehenerregenden „Kuh-Urteil“ in Tirol hat auch der Kärntner Land- und Hüttenwirt Johann Maier reagiert. Auf einer seiner Kühe stand in diesem Sommer in großen Lettern „Abstand halten“ geschrieben, auf einer anderen „Achtung, Kuh“. Bemalt wurden die Kühe, die am Sonntag ihre Alm-Saison auf der Gerlitzen beendet haben, mit „Bio-Naturfarbe“, wie Maier betont. Seit bereits 18 Jahren nützt der Wirt der Neugarten Almseehütte seine Kühe so als lebende Infotafeln, vor allem um kulinarische Schmankerln zu bewerben.