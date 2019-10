Nach dem Großbrand im Reifenlager der Firma Lamprecht in Villach spricht der Fimenchef von einem "existenzbedrohenden Vorfall." Auch die umliegenden Unternehmer sind gezeichnet.

Großbrand in Villach

Dieses Reifenlager stand in Vollbrand © Jandl

Der Brand, der am gestrigen Donnerstag kurz nach 17 Uhr in der Villacher Innenstadt ausgebrochen ist, forderte nicht nur die Einsatzkräfte. Auch die umliegenden Unternehmer hatten und haben allen Grund zur Sorge. Michael Lamprecht, dessen Reifenlager in Vollbrand stand, ist gezeichnet. "Der Brand ist existenzbedrohend. Einen schlimmeren Zeitpunkt dafür, hätte es nicht geben können. Gerade jetzt, wo die Hochsaison fürs Reifenwechseln beginnt."