Bis Dezember dauert die Baustelle noch an © Eva Maria Scharf

Die Bauarbeiten an der Draulände werden immer mehr zur Belastungsprobe für die Unternehmer in der Villacher Lederergasse. Seit Anfang September wird an der Ecke zum Hauptplatz gegraben und neu verpflastert. „Es gibt Tage, an denen ich keinen einzigen Kunden bediene und auch selbst kaum in mein Geschäft komme“, beklagt Gabriele Baumgartner, Inhaberin von „Das passende Geschenk“. Auch Alex Michorl, Inhaber von Lederwaren Michorl, beklagt immense Umsatzeinbußen und fordert „einen schnelleren Abschluss der Bauarbeiten“.