Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Andreas Jandl

Sirenenalarm in Villach am heutigen Donnerstag. Am frühen Abend begann das Reifenlager der Firma Lamprecht nahe der Italiener Straße/Steinwenderstraße in Villach aus bisher unbekannter Ursache zu brennen. Umliegende Wohnungen mussten zum Teil evakuiert werden.