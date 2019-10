Facebook

Der Freitag lädt zum Wandern ein © (c) Franz Gerdl/kk

Nach einer überaus wechselhaften und vergleichsweise kühlen Wetterphase stellt sich die Wetterlage nun grundlegend um. Der goldene Oktober klopft an: Ein Hoch namens "Lisbeth" gibt nämlich von nun an den Ton beim Wetter an. Nach Nebelauflösung wird es überall sonnig und am Nachmittag mild. Regional bleibt es bis fast Mittag nebelig-trüb, insbesondere im Wörtherseeraum und Rosental.